Абаскаль ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает о будущем защитника и капитана Георгия Джикии в команде.

— Игрок Джикия нужен вам в будущем?

— Работаем сегодняшним днем, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.