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Смородская рассказала, как отреагировала на переход Фернандеша в «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как отреагировала на переход Мануэля Фернандеша в «Краснодар» в 2019 году.

«Думала ли, что трансфер Фернандеша будет успешным? Ой, нет. Этот футболист всегда плохо играл. Когда мы собирались его подписывать, «Бешикташ» хотел за него 11 миллионов евро. Притом что до конца контракта оставалось всего 8 месяцев. Мы просили снизить цену, но турки не соглашались. В итоге мы подписали с Фернандешем предварительный контракт, и он перешел к нам бесплатно, став самым высокооплачиваемым футболистом — дали ему зарплату в районе 3,5 — 4 миллионов евро. Фернандеш был талантливым футболистом, но оказался абсолютно неудобоваримым человеком, неприятный тип. Он хорошо играл в чемпионский сезон, так это потому, что у него в тот год заканчивался контракт — Ману делал все, чтобы его продлили. После 2018-го он разве что-то показал? Нет. И в «Краснодаре» потом тоже провалился. Я удивилась, когда Галицкий его подписал — он прислушивался к моему мнению, а я на каждом углу говорила, что он неадекватный человек», — приводит слова Смородской Sport24.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620535-smorodskaya-udivilas-kogda-galitskiy-podpisal-fernandesha-ya-na-kazhdom-uglu-govorila-chto-on-neadekvatnyy-chelovek
Мануэл Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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Спартак

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Локомотив

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