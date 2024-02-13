Камоцци считает, что Джикия будет бороться за свое место в «Спартаке»

Итальянский функицонер Франко Камоцци поделился мнением о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Джикия попал в непростую ситуацию, но я уверен, что он будет бороться за свое место в составе. Это игрок с сильным характером», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт Джикии истекает летом 2024 года.