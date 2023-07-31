Абаскаль: «Медина может играть справа, слева и атакующим полузащитником»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, когда полузащитник Хесус Медина дебютирует за красно-белых.

— Как скоро на поле выйдет Медина? Где вы собираетесь его использовать?

— Он готов, но не для такого матча как сегодня. Он еще никогда не играл с партнерами по команде. Ну а где он сыграет — не могу сказать. Увидите, когда он дебютирует. Он может играть справа, слева и атакующим полузащитником. Точно не центральным защитником, и не крайним.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.