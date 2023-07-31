В последний раз «Спартак» начинал с двух побед в чемпионском сезоне

В двух первых турах чемпионата России-2023/24 «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Это десятый идеальный старт красно-белых в российской истории.

В последний раз москвичи начали с шести очков в двух турах в сезоне-2016/17, который завершился последним на данный момент спартаковским чемпионством.

Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с двух побед