В последний раз «Спартак» начинал с двух побед в чемпионском сезоне
В двух первых турах чемпионата России-2023/24 «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Это десятый идеальный старт красно-белых в российской истории.
В последний раз москвичи начали с шести очков в двух турах в сезоне-2016/17, который завершился последним на данный момент спартаковским чемпионством.
Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с двух побед
|
Чемпионат
|
Тренеры
|
Матчи
|
Итоговое место
|
1992
|
Олег Романцев
|
Крылья Советов (д) — 5:0, Ротор (д) — 1:0
|
1-е
|
1994
|
Олег Романцев
|
Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1
|
1-е
|
1997
|
Олег Романцев
|
Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0
|
1-е
|
1999
|
Олег Романцев
|
Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0
|
1-е
|
2000
|
Олег Романцев
|
Алания (д) — 2:1, Уралан (г) — 2:0
|
1-е
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1
|
4-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин
|
Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0
|
6-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
Рубин (д) — 4:0, Динамо (г) — 2:1
|
6-е
|
2016/17
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
Арсенал (д) — 4:0, Крылья Советов (д) — 1:0
|
1-е
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1
|
?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Квинси Промес
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0