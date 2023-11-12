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Сегодня, 19:20

Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»

Виктория Кравченко
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль иронично ответил на вопрос об отсутствии форварда Александра Соболева в стартовом составе на матч 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?

У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Соболев во втором матче подряд остался в списке запасных.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30.

Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби.  Тренер Шалимов заявил, что форвард по своим характеристикам нужен «Спартаку».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Соболев vs Абаскаль: раздуется ли новый спартаковский скандальчик в пожар очередной революции?

 
Александр Соболев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Эдуард Сперцян

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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