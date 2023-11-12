Глушаков об игре «Спартака» в этом сезоне: «Видно, что команду качает»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«У всех команд бывают взлеты и спады. Сейчас видно, что команду качает. Все выводы будем делать во второй части сезона. За зиму могут быть новые трансферы, пройдет работа на сборах. Все еще может быть», — сказал Глушаков.

На данный момент красно-белые с 21 очком занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.