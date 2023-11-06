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Сегодня, 11:00

Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не выпустил в стартовом составе на матч против железнодорожников нападающего Александра Соболева.

— Удивило, что Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который провел шикарный матч на Кубок против «Краснодара»?

— Мне кажется, в данном случае стоит говорить не только о спортивной составляющей.

— Это вы о противоречиях между форвардом и тренером?

— С одной стороны, тренер сам себе не враг и должен выпускать сильнейших. Но мы же читаем в СМИ определенные вещи... Возможно, у Абаскаля сохранилась некая обида на своего подопечного. И поэтому он его придерживает. Со стороны это выглядит странно. Особенно после того футбола, который Соболев показал в матче против «Краснодара». Думаю, сегодня Александр помог бы красно-белым, усилил бы атакующую линию.

— А ведь многие предвкушали заочную дуэль Дзюбы и Соболева...

— Повторюсь, Дзюба меня очень порадовал. Он не опускается ниже определенного уровня. Сегодня, на мой взгляд, Артем сыграл просто отлично!

В матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Железнодорожники с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Артем Дзюба и&nbsp;Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Отличный матч Дзюбы. Как он головой отдал пас Миранчуку! Ничья — в актив Абаскалю»

Александр Соболев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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Наумов считает, что «Локомотив» потерял два очка в матче со «Спартаком»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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