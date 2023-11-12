Форвард «Оренбурга» Воробьев о поражении от «Динамо»: «Не умеем терпеть, и футбол нас за это наказывает»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Динамо» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Мы настраивались выиграть, но не получилось. Это футбол. Мы держим голову выше и двигаемся дальше. Хотя первый круг мы завершаем в нижней части турнирной таблицы, и это плохо. В некоторых матчах у нас есть игра, но где-то на последних минутах пропускаем, не умеем терпеть, и футбол нас за это наказывает», — сказал Воробьев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.