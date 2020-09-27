Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что перуанец Джефферсон Фарфан, а также россиянин Игорь Денисов были теми игроками, которые верили в победу железнодорожников в премьер-лиге. Красно-зеленые стали чемпионами в сезоне-2017/18.

— Фарфан хотел стать чемпионом, — сказал Геркус. — В «Шальке» он не был чемпионом. Они поскальзывались несколько раз. В «Локо» все хотели стать чемпионами. В футболе обычно не принято говорить вслух о вещах, которых ты можешь не достигнуть. Над тобой будут смеяться. Но два человека говорили об этом вслух: Игорь Денисов и Фарфан. «А давайте мы выиграем чемпионат!» Когда люди говорят уверенно об этом, на них смотришь и думаешь: «Парни, идите отдохните». (Игорь Рабинер)

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