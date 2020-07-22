7 лет назад Гус Хиддинк покинул «Анжи». Вскоре после этого команду покинули все остальные звезды

22 июля 2013 года, после окончания сезона-2012/13 стало известно об уходе Гуса Хиддинка в отставку с поста главного тренера «Анжи». Голландский специалист принял решение уйти, несмотря на то, что при нем команда заняла 3-е место в чемпионате России, дошла до финала Кубка России и 1/8 финала Лиги Европы. Его место занял его соотечественник, Рене Меленстен, который незадолго до ухода Хиддинка пришел в команду на правах помощника главного тренера.

— Это решение далось мне непросто, но я всегда говорил, что моя миссия в «Анжи» может закончиться тогда, когда клуб сможет развиваться и расти дальше сам, без моего участия, — говорил тогда Хиддинк. — Сейчас это время настало. Убежден, клуб ждет большое будущее, и я рад, что был частью этого масштабного футбольного проекта.

Летом 2013 года «Анжи» провел масштабную трансферную кампанию, приобретя Александра Кокорина из «Динамо», Игоря Денисова из «Зенита» и Кристофера Самба из «КПР», однако тем же летом руководство махачкалинского клуба решило сменить курс развития. Вместе с уже выступавшими за команду звездами, такими, как Виллиан, Юрий Жирков, Мубарак Буссуфа, Лассана Диарра и прочими, ушли и приобретенные совсем недавно вышеперечисленные Кокорин, Самба и Денисов.

По итогам сезона-2013/14 «Анжи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако, несмотря на проблемы, смог повторить успехи в еврокубках при Хиддинке и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Вернуться в премьер-лигу команда смогла в сезоне-2015/16, но результаты были уже не такими удачными: команда не поднималась выше 12-го места, а после сезона-2018/19 вылетела из РПЛ в ПФЛ, поскольку не смогла заявиться в ФНЛ по финансовым причинам.