Владимир Быстров: "Может быть, негатив со стороны болельщиков в адрес сборной был из-за того, что Адвокат раньше был в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Владимир Быстров в интервью клубной пресс-службе дал понять, что с его здоровьем все в порядке. Наряду с этим он порассуждал о будущем сборной России.

- Вы говорили, что у вас из-за травмы предыдущий сезон получился таким более разгрузочным. Сейчас готовитесь компенсировать?

- Да не нужно ничего компенсировать, нужно просто набирать форму и включаться в игру с самого начала. Если тогда втягиваться нужно было постепенно, то сейчас раскачки быть уже не может. Нужно сразу работать на 100 процентов. К счастью, сейчас и колено, и нога позволяют это делать. Тьфу-тьфу-тьфу, проблем не возникает.

- Тяжело?

- Я бы не сказал, что сейчас тяжелее, чем обычно. Это всегда было так. Сейчас единственное, что поменялось, - это семьи, поэтому организм чувствует себя спокойнее. Все-таки когда семья далеко, как-то психологически чувствуешь себя некомфортно. Помимо того, что тебя гоняют, так потом еще сидишь в номере один злой.

- На ваш взгляд, что случилось в Польше?

- Все думали, что греков надо проходить. Возможно, из-за того, что они продемонстрировали в первых двух играх. Но это футбол, можно встать вокруг своей штрафной хоть на 79, хоть на 85 минут, а потом провести одну контратаку. Одна невнимательность, одна ошибка, выключение стоит очень многого. Но нам тут игру не показывали, поэтому по ней сказать ничего не могу.

- И в записи не посмотрели?

- Нет, конечно. Еще я буду смотреть! В прямом эфире не показывали, а когда узнали, что дальше не вышли… Не буду, в общем, смотреть этот матч.

- Говорили уже с кем-нибудь из сборной?

- После таких поражений лучше ничего не спрашивать, лучше просто поговорить о чем-то другом. Буквально две минуты об игре, и все. Не надо никого нервировать, и так обстановка для всех нас не очень радостная.

- Нового тренера сборной каким видите?

- На мой взгляд, будет ли это иностранец, будет ли россиянин, главное, чтобы он имел свежие взгляды. Не те, что были раньше, а новые.

- То есть Адвокат устарел?

- Да не сказал бы. Просто с Диком был какой-то негатив со стороны болельщиков. Может быть, потому что он до этого был в "Зените", может, еще что-то, но относились к нему не очень дружелюбно. Но не нам принимать решение, мы тут зависимые люди. Главное, чтобы все было во благо команды. Русским тренерам тоже давали много шансов, но команды так же не выходили. Сейчас от сборной больше ожидают, чемпионат мира на носу. Наверное, нужно больше времени молодежи. Если сравнивать, как все было до нас и с нами, то сейчас делается многое. А тут уже нужно ждать.

- Долго?

- Учитывая, что в последние лет 5 никто из молодежи не заиграл, это настораживает. Где раскрытые таланты? Не знаю.