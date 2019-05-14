23 мая состоится исполком РФС. Какой лимит там будут обсуждать?

По информации "СЭ", очередной исполком РФС состоится 23 мая, на нем будет в числе прочих рассмотрен и вариант нового лимита на легионеров.

Речь идет о лимите на сезон 2020/21 в премьер-лиге – в соответствии с постановлением исполкома РФС, лимит на легионеров может быть 2 вариантов по заявочному принципу – либо 8 (иностранцы) +17, либо 7+18.

Как стало известно, рабочая группа комитета профессионального футбола после обсуждения сформулировала предложение – 8+17.​

Формула лимита: "7+18" или "8+17" //

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