23 июля пройдет заседание совета директоров «Спартака»

По информации «СЭ», 23 июля состоится заседание совета директоров «Спартака». В повестке дня подведение итогов сезона для основы, второй команды, молодежки и академии с докладами тренеров. Также обсудят летние трансферы, бюджет на покупки, изменения в составе совета директоров, кадровые изменения в структуре клуба и цели на сезон-2020/21. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что по итогам сезона 2019/20 «Спартак» занял седьмое место, набрав 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Кубка, уступив «Зениту» (1:2).