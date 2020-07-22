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23 июля пройдет заседание совета директоров «Спартака»

22 июля 2020, 23:36
Игроки ФК «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», 23 июля состоится заседание совета директоров «Спартака». В повестке дня подведение итогов сезона для основы, второй команды, молодежки и академии с докладами тренеров. Также обсудят летние трансферы, бюджет на покупки, изменения в составе совета директоров, кадровые изменения в структуре клуба и цели на сезон-2020/21. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что по итогам сезона 2019/20 «Спартак» занял седьмое место, набрав 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Кубка, уступив «Зениту» (1:2).

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