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Сегодня, 16:05

Точилин: «Смолов себя еще проявит и принесет пользу «Динамо»

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин оценил игру нападающего бело-голубых Федора Смолова в сезоне-2023/24.

«У Федора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов еще себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Федор еще может принести пользу «Динамо», — сказал Точилин», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Точилин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Рубин – Ахмат
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31.03 19:30
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И К Ж
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