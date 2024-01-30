Источник: полузащитник Айсауи переходит в ЦСКА
ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником «УСМ Алжир» Сидахмедом Айсауи, утверждает Africafoot.
По данным источника, сумма сделки составит 150 тысяч долларов. «УСМ Алжир» также получит 25 процентов в случае перепродажи Айсауи.
Отмечается, что армейцы изначально хотели арендовать 19-летнего алжирца на 6 месяцев с правом выкупа, но «УСМ Алжир» не согласился на эти условия и согласен был лишь на полноценную продажу.
В составе сборной Алжира до 20 лет, Айсауи провел шесть матчей и забил один мяч.
Источник: Africafoot
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