Источник: полузащитник Айсауи переходит в ЦСКА

ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником «УСМ Алжир» Сидахмедом Айсауи, утверждает Africafoot.

По данным источника, сумма сделки составит 150 тысяч долларов. «УСМ Алжир» также получит 25 процентов в случае перепродажи Айсауи.

Отмечается, что армейцы изначально хотели арендовать 19-летнего алжирца на 6 месяцев с правом выкупа, но «УСМ Алжир» не согласился на эти условия и согласен был лишь на полноценную продажу.

В составе сборной Алжира до 20 лет, Айсауи провел шесть матчей и забил один мяч.