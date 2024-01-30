«Ростов» арендовал 27-летнего защитника «Арды» Сако

«Ростов» объявил об аренде защитника «Арды» Умара Сако.

Ранее сообщалось, что у российского клуба будет право выкупа игрока.

В этом сезоне 27-летний ивуариец провел за клуб 20 матчей в чемпионате Болгарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» после 18 туров РПЛ набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.

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