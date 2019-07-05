17 лет назад "Локомотив" впервые сыграл на обновленном стадионе. С командой, которой уже не существует

"Локомотив" на официальном сайте напомнил о годовщине открытия обновленной домашней арены. 17 лет назад в Черкизово был построен новый стадион на месте старого. Он стал одной из первых чисто футбольных арен страны, без беговых дорожек.

Первой игрой на обновенном стадионе стал матч перенесенного 25-го тура чемпионата России - "Локомотив" победил элистинский "Уралан" со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте в свои ворота забил Дмитрий Семочко.

Напомним, что "Уралана" на данный момент не существует - команда неоднократно расформировывалась, последний раз - в 2015 году.

В том сезоне "Локо" впервые в своей истории стал чемпионом страны.