"10 лет ожиданий, 10 минут тишины". Баннер фанатов "Динамо"

На матче 21-го тура чемпионата России "Динамо" - "Локомотив" фанаты хозяев поля вывесили баннер, на котором написано "10 лет ожиданий, 10 минут тишины".
Ранее поклонники бело-голубых использовали этот баннер на матче со "Спартаком", протестуя против действий руководства клуба.
#ДинамоЛоко Болельщики "Динамо" снова вывесили баннер "10 лет ожидания, 10 минут молчания" pic.twitter.com/GIhxy23sUe– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 30 марта 2019 г.
При этом стартовые 10 минут динамовские фанаты провели в тишине. Они ранее уже высказывали недовольство тем, что новый стадион, который реконструировали 10 лет, так и не был открыт, и команда по-прежнему играет на "Арене Химки".
При этом свой баннер вывесили и фаны "Локо". "Атмосферу создаем мы", - написано на нем.
На фоне молчания фанатки @FCDM_official заряд @fclokomotiv звучит еще бодрее!#РПЛ #ДинамоЛоко pic.twitter.com/iwSaOCbNZX– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 30 марта 2019 г.
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