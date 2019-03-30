14:47 | Футбол — РПЛ

"10 лет ожиданий, 10 минут тишины". Баннер фанатов "Динамо"

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На матче 21-го тура чемпионата России "Динамо" - "Локомотив" фанаты хозяев поля вывесили баннер, на котором написано "10 лет ожиданий, 10 минут тишины". 

Ранее поклонники бело-голубых использовали этот баннер на матче со "Спартаком", протестуя против действий руководства клуба.

 

При этом стартовые 10 минут динамовские фанаты провели в тишине. Они ранее уже высказывали недовольство тем, что новый стадион, который реконструировали 10 лет, так и не был открыт, и команда по-прежнему играет на "Арене Химки".

При этом свой баннер вывесили и фаны "Локо". "Атмосферу создаем мы", - написано на нем.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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