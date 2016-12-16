Геннадий Орлов: "Жду нового защитника в "Зените"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил в интервью "СЭ", что ждет зимой усиления защитной линии "Зенита". Также он заявил о необходимости решения вратарского вопроса.

– Слышали о возможном переходе в "Зенит" полузащитника "Аякса" Гуделя?

– Такие разговоры ходят уже довольно давно – еще полгода назад они появились. Все зависит от воли тренера и руководства.

– Вы говорили о необходимости покупки центрального защитника. Есть какие-то подвижки?

– Я жду футболиста на эту позицию. Список потенциальных новичков наверняка есть. Но кто именно – это уже закрытая информация.

– Вратарский вопрос будет решаться этой зимой?

– Считаю, эту позицию тоже нужно усиливать. Сейчас или летом. Кандидатуры? Их не так много.

– Беленов?

– Не хочу называть ни одной фамилии, чтобы не стать яблоком раздора. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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