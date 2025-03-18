Футбол
18 марта, 10:59

Дюков — о словах Чеферина про давление на УЕФА: «Он рассказал о том, что имело место»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил слова главы УЕФА Александера Чеферина про давление со стороны политиков.

— Почему Чеферин решил высказаться про давление на УЕФА со стороны политиков?

— Он рассказал о том, что имело место. И до этого мы говорили, что есть достаточно сильное давление со стороны политиков и СМИ на спортивные организации. В том числе и на международные футбольные организации.

— Чеферин говорил, что из-за этого не удалось допустить нашу юношескую сборную.

— Если он так сказал, значит, так и есть.

Ранее Чеферин в интервью Delo.si заявил, что предложение о возвращении российских команд подверглось жестокой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ.

Российские клубы и сборные по футболу были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023-го УЕФА сообщил о допуске к соревнованиям национальных команд России до 17 лет, однако в октябре организация отменила свое решение.

