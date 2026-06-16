Семшов: «Норвегия — команда, которая должна преподнести сюрприз»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Ирак — Норвегия на чемпионате мира-2026.

«Я бы назвал Норвегию фаворитом. Это команда, которая великолепно прошла отбор, выиграла все матчи в группе. У них хватает сильных футболистов: Холанн, Эдегор... Для меня это команда, которая должна преподнести сюрприз. У них сыгранный состав. Так что Норвегия на бумаге — фаворит, но мы уже видели, как сильные команды оступались на этом чемпионате», — сказал Семшов «СЭ».

Матч пройдет в среду, 17 июня. Начало — в 01.00 по московскому времени.