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Сегодня, 18:25

Сака готов играть через боль на ЧМ-2026: «Людям все равно, как ты себя чувствуешь — они ждут результата»

Алина Савинова

Вингер сборной Англии Букайо Сака заявил, что готов рискнуть своим здоровьем и играть через боль на чемпионате мира-2026.

24-летний футболист испытывает проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего он пропустил несколько матчей «Арсенала» в конце сезона.

«Это самый большой риск для игрока, особенно когда ты не чувствуешь себя в оптимальной форме. У тебя есть выбор: не играть или выйти на поле, зная, что люди будут судить тебя одинаково. В конце концов, людям все равно, как ты себя чувствуешь — они ждут от тебя результата и хорошей игры. Я готов рискнуть. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в марте, и готов играть», — цитирует Саку Reuters.

Англия проведет первый матч на чемпионате мира-2026 17 июня против Хорватии. 23 июня англичане сыграют с Ганой, а 28 июня — с Панамой.

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