17 марта, 12:02

Дюков: «Я не стал переизбираться в исполком УЕФА, у нас и так хорошие рабочие отношения»

Даниил Аршавский

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему принял решение не переизбираться в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я отработал полный срок в исполкоме — с 2021 по 2025 год. На данном этапе принял решение не подавать свою кандидатуру. Главная причина? У нас и так хорошие рабочие отношения с ФИФА и УЕФА. Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее, 24 февраля, пресс-служба УЕФА сообщила, что российский функционер не будет переизбираться в исполком организации. Полномочия Дюкова в УЕФА истекут после конгресса организации в Белграде 3 апреля.

Источник: ТАСС
  • Nik

    там и своих дебилов хватает

    17.03.2025

  • protch

    А во вторых строках своего письма хочу сказать вам, дорогие друзья, что сегодня пит(д)ерские футболёрные деятели сами себя превзошли. Семак, Дюков, Медведев, Орлов такое несут, что нет никакой необходимости в проверке их печальных умственных способностей - и без этого все с ними ясно. Неужели питерский климат на них так сказывается?

    17.03.2025

  • protch

    Я, как Шурик Дюков, тоже не стал выставлять свою кандидатуру на пост генсека ООН. Зачем? У меня с ними и так все на редкость зашибись.

    17.03.2025

  • karwin

    Отмазка в пользу бедных. Фетисов в свое время из вады сдернул тоже по этой причине (мы и так можем отстаивать свое мнение и своих спортсменов).

    17.03.2025

  • Adminni

    "Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования" именно поэтому мы и не играем уже 4 года? Логичный ты наш... Какая разница что мелить, все равно все схавают - так думает Дюков?

    17.03.2025

