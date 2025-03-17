Дюков: «Я не стал переизбираться в исполком УЕФА, у нас и так хорошие рабочие отношения»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему принял решение не переизбираться в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я отработал полный срок в исполкоме — с 2021 по 2025 год. На данном этапе принял решение не подавать свою кандидатуру. Главная причина? У нас и так хорошие рабочие отношения с ФИФА и УЕФА. Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее, 24 февраля, пресс-служба УЕФА сообщила, что российский функционер не будет переизбираться в исполком организации. Полномочия Дюкова в УЕФА истекут после конгресса организации в Белграде 3 апреля.