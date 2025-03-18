Дюков рассказал, ждет ли он снятия санкций США в связи с потеплением в отношениях между странами

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал санкции к нему со стороны США.

— С учетом потепления отношений между США и Россией вы рассчитываете посетить ЧМ-2026?

— Я же санкционирован. Если изменятся отношения и с меня снимут санкции, то может быть.

— Вы видите предпосылки к тому, что санкции с вас снимут?

— Если честно, я об этом не думаю.

10 января стало известно о том, что Дюков попал в расширенный санкционный список Минфина США.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.