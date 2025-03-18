Футбол
18 марта, 11:05

Дюков рассказал, ждет ли он снятия санкций США в связи с потеплением в отношениях между странами

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал санкции к нему со стороны США.

— С учетом потепления отношений между США и Россией вы рассчитываете посетить ЧМ-2026?

— Я же санкционирован. Если изменятся отношения и с меня снимут санкции, то может быть.

— Вы видите предпосылки к тому, что санкции с вас снимут?

— Если честно, я об этом не думаю.

10 января стало известно о том, что Дюков попал в расширенный санкционный список Минфина США.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.

  • Пан Юзеф

    Польское Панство требует снятия санкций с пана Дюкова!

    18.03.2025

  • Степочкин

    Я вот не понял сейчас... так мы ждем снятия санкций ФИФА,УЕФА или мы ждем снятия персональных санкций минфина США с Дюкова? Плевать я хотел на санкции минфина США против Дюкова. Я должен переживать посетит ли он ЧМ 2026 ? Вы серьезно? А то что болелы РФ не посетят это не в счет? Ни слова про это в статье, хоть бы ради приличия. Нет уж Дюков, а давай-ка ты вместе со всеми смотри по телевизору футбол.

    18.03.2025

  • Фирсыч

    Не фиг на халяву в США ехать. Пусть по телевизору смттрит.

    18.03.2025

