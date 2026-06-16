Чалоба заменит получившего травму Ливраменто в сборной Англии на ЧМ-2026

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Тино Ливраменто не сыграет на чемпионате мира из-за травмы икроножной мышцы. Его заменит футболист «Челси» Трево Чалоба, сообщает The Athletic.

23-летний Ливраменто вернется в расположение клуба, где продолжит восстановление.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: Мексике, США и Канаде. На групповом этапе турнира Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.