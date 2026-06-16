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Российские фигуристы не вошли в список участников этапов Гран-при сезона-2026/27

Игнат Заздравин
Корреспондент
Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в список участников серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27.

Как сообщается на официальном сайте организации, в предстоящем розыгрыше серии выступят около 150 фигуристов. Первый этап пройдет во французском Анже, заключительный этап серии состоится в ноябре в Японии, а финал Гран-при примет Китай в декабре.

Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Ранее в пресс-службе ISU сообщили, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов обсуждался на заседании совета организации. В настоящее время проводится дополнительный анализ, результаты которого планируется представить на следующем заседании в ближайшие недели.

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Фигурное катание
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