Российские фигуристы не вошли в список участников этапов Гран-при сезона-2026/27

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в список участников серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27.

Как сообщается на официальном сайте организации, в предстоящем розыгрыше серии выступят около 150 фигуристов. Первый этап пройдет во французском Анже, заключительный этап серии состоится в ноябре в Японии, а финал Гран-при примет Китай в декабре.

Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Ранее в пресс-службе ISU сообщили, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов обсуждался на заседании совета организации. В настоящее время проводится дополнительный анализ, результаты которого планируется представить на следующем заседании в ближайшие недели.