Национальные команды Аргентины и Алжира проведут матч в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени. Матч Аргентина — Алжир можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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За основными событиями и результатом игры Аргентина — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

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