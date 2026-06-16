Виза форварда сборной Ирана Тораби истекла после первого матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Ирана Мехди Тораби столкнулся с визовыми трудностями после первого матча чемпионата мира 2026 года, сообщает агентство IRNA.

По информации источника, американская виза футболиста была рассчитана только на один въезд в США и прекратила действие после матча первого тура группового турнира против сборной Новой Зеландии (2:2). Остальные игроки иранской команды получили многократные визы еще до начала турнира.

Федерация футбола Ирана уже начала процедуру переоформления документов, чтобы Тораби смог принять участие в следующих матчах национальной команды на территории США.

Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе. После встречи главный тренер команды Амир Галенои сообщил, что иранцы планировали провести восстановительную тренировку в городе, однако были вынуждены покинуть территорию США.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде заявил, что сборной запрещено находиться в США вне игровых дней, поэтому после каждого матча команда должна возвращаться на свою базу в Мексике.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и впервые проводится с участием 48 сборных. Турнир завершится 19 июля.