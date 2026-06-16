Сборные Ирака и Новергии встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Ирака и Норвегии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Жилет Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 1.00 по московскому времени. Матч Ирак — Норвегия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Команды выступают в группе I, где также играют сборные Франции и Сенегала.

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За основными событиями и результатом игры Ирак — Норвегия можно следить в матч-центре на нашем сайте.