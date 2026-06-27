Колдун из Ганы извинился перед Турцией за вылет сборной с ЧМ-2026

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам принес извинения турецкому народу за вылет сборной Турции с чемпионата мира-2026.

В групповом турнире турки уступили Австралии (0:2), Парагваю (0:1) и обыграли США (3:2). Турция заняла последнее, 4-е место в группе D и покинула ЧМ.

«Честно говоря, случилась огромная ошибка. Я приготовил амулет, чтобы ослабить соперника Ганы, но во время ритуала мой ученик поскользнулся с картой, и энергия сместилась на Турцию. Когда я посмотрел недавние матчи Турции и их упущенные моменты, я понял, что что-то пошло не так. Извиняюсь перед турецким народом, вы никогда не были моей целью», — приводит слова Бонсама турецкий портал Sоzcu.

При этом шаман опроверг информацию о том, что он наколдовал титул Португалии и поражение Аргентины от Кабо-Верде.

Ранее Бонсам заявил, что снял с нападающего сборной Англии Харри Кейна проклятье после матча чемпионата мира с Ганой (0:0).