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Хорватия — Гана: видеотрансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Хорватия и Ганая сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Сборные Хорватии и Ганы встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы L пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.
28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Хорватия
Гана

Прямой эфир матча Хорватия — Гана покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Хорватия в предыдущих двух турах уступила Англии (2:4), победила Панаму (1:0) и занимает третье место в группе L с 3 очками. Гана обыграла Панаму (1:0), сыграла вничью с Англией (0:0) и идет второй в группе с 4 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Хорватия — Гана можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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