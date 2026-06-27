Сборные Хорватии и Ганы встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы L пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Прямой эфир матча Хорватия — Гана покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Хорватия в предыдущих двух турах уступила Англии (2:4), победила Панаму (1:0) и занимает третье место в группе L с 3 очками. Гана обыграла Панаму (1:0), сыграла вничью с Англией (0:0) и идет второй в группе с 4 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Хорватия — Гана можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде