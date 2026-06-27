Алжир — Австрия: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени. Матч Алжир — Австрия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Алжир после двух туров набрал 3 очка и занимает третье место в группе J. Команда уступила Аргентине (0:3) и обыграла Иорданию (2:1). Австрия набрала 3 очка и идет второй. Команда победила Иорданию (3:1) и уступила Аргентине (0:2).
Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
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