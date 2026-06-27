Сборные Панамы и Англии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы L пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Прямой эфир матча Панама — Англия покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

Панама в предыдущих двух турах потерпела поражения от Ганы (0:1) и Хорватии (0:1) и занимает четвертое место в группе L без набранных очков. Англия обыграла Хорватию (4:2), сыграла вничью с Ганой (0:0) и идет на первом месте в группе с 4 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Панама — Англия можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

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