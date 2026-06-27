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Сегодня, 08:00
Панама — Англия, Хорватия — Гана: онлайн-трансляция матчей чемпионата мира
Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
Где смотреть трансляции матчей
Матч Панама — Англия в прямом эфире покажет телеканал Матч. А игру Хорватия — Гана можно будет посмотреть на Кинопоиске. «СЭ» проведет текстовый онлайн обеих игр.
Дата, место и время начала матчей
Матчи Панама — Англия и Хорватия — Гана состоятся в ночь на воскресенье в 00:00. Сборные Панамы и Англии встретятся в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф», а Хорватия и Гана проведут матч в Филадельфии на стадионе «Lincoln Financial field».
В ночь на воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу в группе L состоятся матчи третьего тура. Сборная Англии сыграет с Панамой, а Хорватия встретится с Ганой. Матчи пройдут в одно время и начнутся в полночь по московскому времени.
После двух туров Англия и Гана имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе. Хорватия с тремя очками находится на третьем месте, а Панама, не имеющая очков, — на последнем.
Хорватии для выхода в плей-офф напрямую нужно обязательно обыгрывать Гану. Африканцам достаточно будет ничьей. У Панамы даже в случае победы над Англией шансов на выход из группы уже нет. А Англия фактически обеспечила себе место в плей-офф как минимум со второго места — Хорватия и Гана одновременно не смогут ее обойти.
«СЭ» будет параллельно следить за обоими матчами Панама — Англия и Хорватия — Гана. Присоединяйтесь!