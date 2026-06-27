В ночь на воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу в группе L состоятся матчи третьего тура. Сборная Англии сыграет с Панамой, а Хорватия встретится с Ганой. Матчи пройдут в одно время и начнутся в полночь по московскому времени.

После двух туров Англия и Гана имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе. Хорватия с тремя очками находится на третьем месте, а Панама, не имеющая очков, — на последнем.

Хорватии для выхода в плей-офф напрямую нужно обязательно обыгрывать Гану. Африканцам достаточно будет ничьей. У Панамы даже в случае победы над Англией шансов на выход из группы уже нет. А Англия фактически обеспечила себе место в плей-офф как минимум со второго места — Хорватия и Гана одновременно не смогут ее обойти.

«СЭ» будет параллельно следить за обоими матчами Панама — Англия и Хорватия — Гана. Присоединяйтесь!