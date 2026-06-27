Иордания и Аргентина сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборные Иордании и Аргентины встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Игру Иордания — Аргентина будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру можно также на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Иордания — Аргентина можно в матч-центре нашего сайта.

Иордания после двух туров не набрала очков. Команда уступила Австрии (1:3) и Алжиру (1:2). Аргентина набрала 6 очков. Аргентинцы обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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