Панама — Англия: Кейн, Рэшфорд и Сака выйдут на поле с первых минут в матче ЧМ-2026

Сборные Панамы и Англии объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026.

Встреча состоится в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Панама: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Х. Родригес, Барсенас, Т. Родригес.

Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рэшфорд.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Панама в предыдущих двух турах потерпела поражения от Ганы (0:1) и Хорватии (0:1) и занимает четвертое место в группе L без набранных очков. Англия обыграла Хорватию (4:2), сыграла вничью с Ганой (0:0) и идет на первом месте в группе с 4 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Панама — Англия можно в матч-центре нашего сайта.