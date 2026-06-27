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Сегодня, 22:43

Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартер для сборной после вылета с ЧМ-2026

Алина Савинова
Футболисты сборной Уругвая Николас де ла Крус, Федерико Вальверде и Родриго Агирре.
Фото Reuters

Футболисты сборной Уругвая будут возвращаться домой с чемпионата мира коммерческими рейсами и за свой счет, сообщает журналист Мартин Чаркеро.

Как отмечает источник, Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартер для сборной после того, как национальная команда лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

В групповом турнире уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также потерпели поражение от Испании (0:1).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 команд.

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