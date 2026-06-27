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Сегодня, 22:29

Уильямс и Пино останутся в сборной Испании с надеждой восстановиться к решающим стадиям ЧМ-2026

Алина Савинова
Нико Уильямс.
Фото Reuters

Вингеры сборной Испании Нико Уильямс и Йереми Пино не покинут расположение национальной команды, несмотря на травмы, полученные в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (1:0), сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

В субботу футболисты прошли медицинское обследование, которое показало, что повреждения оказались менее серьезными, чем предполагалось изначально. У Пино диагностировано растяжение акромиально-ключичного сустава левого плеча. Уильямс, в свою очередь, получил мышечное повреждение правой приводящей мышцы. Они продолжат находиться под наблюдением врачей, их дальнейшее участие в турнире будет зависеть от динамики восстановления в ближайшие дни.

Испанцы с первого места группы Н вышли в плей-офф чемпионата мира-2026. Соперник Испании в 1/16 финала турнира пока неизвестен.

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