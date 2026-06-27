Полузащитник Джака может перейти в «Челси»

Полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии может стать игроком «Челси», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист готов принять любые условия контракта от лондонского клуба, чтобы воссоединиться с главным тренером Хаби Алонсо, с которым они работали в «Байере».

В сезоне-2025/26 Джака забил один гол и отдал шесть результативных передач в 36 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Сандерлендом» действует до 30 июня 2028 года.