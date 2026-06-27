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Сегодня, 20:32

Полузащитник Джака может перейти в «Челси»

Сергей Филин

Полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии может стать игроком «Челси», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист готов принять любые условия контракта от лондонского клуба, чтобы воссоединиться с главным тренером Хаби Алонсо, с которым они работали в «Байере».

В сезоне-2025/26 Джака забил один гол и отдал шесть результативных передач в 36 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Сандерлендом» действует до 30 июня 2028 года.

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Гранит Джака
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Источник: Фернандеш принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес саудовцев
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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