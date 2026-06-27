Полузащитник Джака может перейти в «Челси»
Полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии может стать игроком «Челси», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний футболист готов принять любые условия контракта от лондонского клуба, чтобы воссоединиться с главным тренером Хаби Алонсо, с которым они работали в «Байере».
В сезоне-2025/26 Джака забил один гол и отдал шесть результативных передач в 36 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Сандерлендом» действует до 30 июня 2028 года.
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|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
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|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
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|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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