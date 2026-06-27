Дешам вернулся в расположение сборной Франции после похорон матери

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернулся в расположение национальной команды, сообщает Le Parisien.

23 июня 57-летний специалист улетел из США в связи со смертью матери. Президент FFF Филипп Диалло разрешил ему вернуться во Францию для участия в похоронах.

26 июня Франция разгромила Норвегию в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026. До этого она победила Сенегал (3:1) и Ирак (3:0). Французы заняли первое место в группе I с 9 очками и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют против Швеции.