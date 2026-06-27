Модрич и Влашич выйдут в старте сборной Хорватии на матч ЧМ-2026 против Ганы

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Ганы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет в ночь с 27 на 28 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени. Хорватия: Ливакович, Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич, Ковачич, Модрич, Батурина, П. Сучич, Влашич, Будимир. Гана: Асаре, Менса, Люккассен, Аджети, Сеная, Сибо, Овусу, Парти, Семеньо, Айю, Сулемана. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Хорватия — Гана. Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)