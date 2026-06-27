Модрич и Влашич выйдут в старте сборной Хорватии на матч ЧМ-2026 против Ганы
Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Ганы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
Игра пройдет в ночь с 27 на 28 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.
Хорватия: Ливакович, Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич, Ковачич, Модрич, Батурина, П. Сучич, Влашич, Будимир.
Гана: Асаре, Менса, Люккассен, Аджети, Сеная, Сибо, Овусу, Парти, Семеньо, Айю, Сулемана.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Хорватия — Гана.
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