Хорватия и Ганая сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборные Хорватии и Ганы встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Игру Хорватия — Гана будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео матча доступно в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Хорватия — Гана можно в матч-центре нашего сайта.

Хорватия после двух туров набрала 3 очка. Команда уступила Англии (2:4) и обыграла Панаму (1:0). Гана набрала 4 очка. Ганцы победили Панаму (1:0) и сыграли вничью с Англией (0:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

ЧМ-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде