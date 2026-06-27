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Иордания — Аргентина: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Иордания и Аргентина сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборные Иордании и Аргентины встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени. Матч Иордания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа J.
28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Иордания
Аргентина

Иордания после двух туров не набрала очков и занимает четвертое место в группе J. Команда уступила Австрии (1:3) и Алжиру (1:2). Аргентина выиграла оба матча — у Алжира (3:0) и Австрии (2:0) и лидирует в группе с 6 очками.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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