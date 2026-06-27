Иордания — Аргентина: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Иордании и Аргентины встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени. Матч Иордания — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Иордания после двух туров не набрала очков и занимает четвертое место в группе J. Команда уступила Австрии (1:3) и Алжиру (1:2). Аргентина выиграла оба матча — у Алжира (3:0) и Австрии (2:0) и лидирует в группе с 6 очками.
Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.
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