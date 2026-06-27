Вратарь Имамов подписал контракт с «Пари НН»

Вратарь Ислам Имамов присоединился к «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Стороны согласовали контракт по схеме «1+1».

Имамов является воспитанником питерской футбольной школы «Ижорец». На протяжении последних четырех лет он выступал за «СКА-Хабаровск». В сезоне-2025/26 голкипер провел 16 матчей в Первой лиге и 1 игру в FONBET Кубке России. Всего на счету Имамова 79 матчей в ФНЛ, 26 из них вратарь отыграл «на ноль».

По итогам сезона-2025/26 «Пари НН» вылетел из РПЛ.