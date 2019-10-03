Шон Лонгстафф нецензурно высказался об игре «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф жестко прокомментировал поражение в матче 7-го тура чемпионата Англии от «Лестера» (0:5).

— Это ****** позор. Извините за мат, но это так, — цитирует Лонгстаффа Daily Mail. — Мне больше нечего сказать, это стыдоба. Мы были ужасны как команда. Можно много говорить о тактике, о неправильном настрое... Поражение от «Лестера» стало мощным сигналом тревоги. Надеюсь, такого больше не повторится.

После 7 туров «Ньюкасл» с 5 очками занимает 19-е место в турнирной таблице.