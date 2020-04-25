Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех объяснил, что его переходу в «Челси» не угрожает ситуация с пандемией коронавируса.

— Я — игрок «Челси» с 1 июля, контракт ведь уже подписан, — приводит AD слова Зиеха. — Вообще, я не задумывался, когда именно приеду в расположение лондонского клуба, в любом случае, главное — когда страны откроют границы. Хорошо, что у меня уже есть хоть какая-то ясность, ведь сейчас мало кто понимает, что именно будет происходить на трансферном рынке. Клубы будут избегать таких дорогих трансферов, как до ситуации с коронавирусом.

В феврале «Челси» объявил о том, что купил у «Аякса» полузащитника Хакима Зиеха за 45 миллионов евро.