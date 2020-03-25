8 клубов АПЛ выступили против выступления «Ман Сити» в ЛЧ, пока рассматривается апелляция «горожан» по делу о ФФП

Ряд ведущих клубов английской премьер-лиги выступил против того, чтобы «Манчестер Сити» принимал участие в Лиге чемпионов в период, пока рассматривается апелляция «горожан» в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Daily Mail.

В феврале этого года УЕФА исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года за серьезные нарушения ФФП в период с 2012 по 2016 годы.

По информации источника, в число 8 клубов, которые подали заявление в CAS, входят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Клубы возражают против того, чтобы наказание «Манчестер Сити» было отложено на период рассмотрения апелляции по делу о ФФП.