15:55 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Трансляции сборной популярнее финала Лиги чемпионов

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Финал Лиги чемпионов, в котором играли "Реал" и "Ювентус" (4:1), вошел в топ-100 самых рейтинговых эфиров отечественного ТВ прошлой недели.

Финальный матч розыгрыша самого престижного клубного европейского турнира, который показывал "Матч ТВ", занял 50-е место с долей в 9 процентов и рейтингом 2,6 процента, обойдя такие хиты отечественного телевидения, как "Вечерний Ургант" и "Давай поженимся".

В то же время рейтинг матчей сборной России оказался выше, чем финала Лиги чемпионов - впрочем, надо учитывать, что игры национальной команды транслируются на Первом.

Так, матч с Бельгией, состоявшийся в марте (данные по игре с Венгрией придут на следующей неделе) показал такие цифры - доля 10,7 процента, рейтинг 3,8 процента. Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные - по диапазону "Россия, аудитория 18+".  (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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fifa_guru

Pablo_75 видели ваших жонглеров и акробатов, особенно Серхио понравился )) а вообще, я такого же мнения. иностранные лиги и кубки мне интереснее игры нашей сборной

05:36

Pablo_75

Нет, не представляю, как может быть матч с Венгрией (которая по уровню между РФПЛ и ФНЛ) интереснее матча Реал-Юве, в котором играют лучшие игроки мира. Всё-таки футбол - это зрелище, эстетика. Вот представьте себе, что есть два жонглёра. Один комбинирует семью мячами, другой еле держит три. Вы какого будете смотреть?)))

21:12 7 июня

Dymanomashina

Честно говоря, Лига Чемпионов давно подогнана под 6-7 самых богатых клубов и стала совсем уже не таким вкусным зрелищем, как Кубок Чемпионов (сматчами тупо на вылет, азартными и не предсказуемыми). Был бы финал Монако-Лестер, смотрел бы не отрываясь. А из года в год Санта-Барбара в виде Реал-Бавария-Барселона уже надоела. Так что я за сборную, естественно, и плохого в этом ничего не может быть.

20:33 7 июня

avu1956

Почитал как замеряются рейтенги. Полный бред. Можно установить эти пиплметры как выгодно заказчику. Поэтому и популярны женитьбы,клабы, дома-1,2,3,4, и т.д..

18:50 7 июня

Slim Taller

Это говорит лишь о том,что падают рейтинги Матч ТВ а не Лиги Чемпионов.Удивляться не приходиться,ведь канал избавился от лучших,зато Гены Орловы не потопляемы.

17:55 7 июня

inachipoch

Если бы по ТВ показывали документальный фильм, про то, как Дсюпа ковыряет в носу, болельщики-"патриоты" обеспечили бы ему рейтинг выше, чем финал ЛЧ.

17:38 7 июня

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

рейтинги уровня вциома и ромира. там тоже великий Пу впереди планеты всей со 143%.

17:24 7 июня

Stanislav1989

Реал - Ювентус смотрели ценители качественного футбола. Сборную России смотрят патриоты. Почувствуйте разницу.

17:15 7 июня

aloveku

кто чего там собирался транслировать-не-транслировать, а также перед ЛЧ нагнетать, накручивать и прочие заманухи-завлекухи, это околофутбольная возня, ничего общего не имеющая перед реальным интересом. А интерес у основной массы зрителей естественно и логично смещен в сторону своих команд, а не каких то там Реалов и Ювентусов, пусть они и являются топовыми по мировым рангам. Это смотрят только реально (бла-бла-бла)-ченные фанаты.

17:10 7 июня

James Gang

Даже Витя Гусев не хочет эту сбродную комментировать...

17:07 7 июня

aloveku

а что, в нашей стране ожидались другие оценки? чушь. В финале ЛЧ играют чужие команды для основной массы зрителей, даже из тех, кто считает себя ценителем. Во время финала ЛЧ я лично пошел в инет играть в комп. игру. А сборная мне, как россиянину, естественно близка, её я не пропустил бы, будь я у ТВ. Те, кто наивно считает, что наши зрители (опять же даже из тех, кто считает себя ценителем) любят смотреть такие топовые матчи, пусть и с чужими командами, заблуждаются. И сильно заблуждаются. Поэтому даже те цифры для ЛЧ, что выше, и то с запасом.

17:06 7 июня

футбол>2018

Да , сборная так популярна, что за день до игры с Венгрией, никто из российских федканалов не собирался его транслировать!

16:45 7 июня

Carlos_Valderrama

Сравнение некорректное. А если бы финал лч показали на первом, сколько бы он набрал процентов?

16:12 7 июня

баламошка

Какое дурновкусие.

16:08 7 июня