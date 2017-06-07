Трансляции сборной популярнее финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов, в котором играли "Реал" и "Ювентус" (4:1), вошел в топ-100 самых рейтинговых эфиров отечественного ТВ прошлой недели.
Финальный матч розыгрыша самого престижного клубного европейского турнира, который показывал "Матч ТВ", занял 50-е место с долей в 9 процентов и рейтингом 2,6 процента, обойдя такие хиты отечественного телевидения, как "Вечерний Ургант" и "Давай поженимся".
В то же время рейтинг матчей сборной России оказался выше, чем финала Лиги чемпионов - впрочем, надо учитывать, что игры национальной команды транслируются на Первом.
Так, матч с Бельгией, состоявшийся в марте (данные по игре с Венгрией придут на следующей неделе) показал такие цифры - доля 10,7 процента, рейтинг 3,8 процента. Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные - по диапазону "Россия, аудитория 18+". (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ювентус
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
- Лига чемпионов
fifa_guru
Pablo_75 видели ваших жонглеров и акробатов, особенно Серхио понравился )) а вообще, я такого же мнения. иностранные лиги и кубки мне интереснее игры нашей сборной
05:36
Pablo_75
Нет, не представляю, как может быть матч с Венгрией (которая по уровню между РФПЛ и ФНЛ) интереснее матча Реал-Юве, в котором играют лучшие игроки мира. Всё-таки футбол - это зрелище, эстетика. Вот представьте себе, что есть два жонглёра. Один комбинирует семью мячами, другой еле держит три. Вы какого будете смотреть?)))
21:12 7 июня
Dymanomashina
Честно говоря, Лига Чемпионов давно подогнана под 6-7 самых богатых клубов и стала совсем уже не таким вкусным зрелищем, как Кубок Чемпионов (сматчами тупо на вылет, азартными и не предсказуемыми). Был бы финал Монако-Лестер, смотрел бы не отрываясь. А из года в год Санта-Барбара в виде Реал-Бавария-Барселона уже надоела. Так что я за сборную, естественно, и плохого в этом ничего не может быть.
20:33 7 июня
avu1956
Почитал как замеряются рейтенги. Полный бред. Можно установить эти пиплметры как выгодно заказчику. Поэтому и популярны женитьбы,клабы, дома-1,2,3,4, и т.д..
18:50 7 июня
Slim Taller
Это говорит лишь о том,что падают рейтинги Матч ТВ а не Лиги Чемпионов.Удивляться не приходиться,ведь канал избавился от лучших,зато Гены Орловы не потопляемы.
17:55 7 июня
inachipoch
Если бы по ТВ показывали документальный фильм, про то, как Дсюпа ковыряет в носу, болельщики-"патриоты" обеспечили бы ему рейтинг выше, чем финал ЛЧ.
17:38 7 июня
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
рейтинги уровня вциома и ромира. там тоже великий Пу впереди планеты всей со 143%.
17:24 7 июня
Stanislav1989
Реал - Ювентус смотрели ценители качественного футбола. Сборную России смотрят патриоты. Почувствуйте разницу.
17:15 7 июня
aloveku
кто чего там собирался транслировать-не-транслировать, а также перед ЛЧ нагнетать, накручивать и прочие заманухи-завлекухи, это околофутбольная возня, ничего общего не имеющая перед реальным интересом. А интерес у основной массы зрителей естественно и логично смещен в сторону своих команд, а не каких то там Реалов и Ювентусов, пусть они и являются топовыми по мировым рангам. Это смотрят только реально (бла-бла-бла)-ченные фанаты.
17:10 7 июня
James Gang
Даже Витя Гусев не хочет эту сбродную комментировать...
17:07 7 июня
aloveku
а что, в нашей стране ожидались другие оценки? чушь. В финале ЛЧ играют чужие команды для основной массы зрителей, даже из тех, кто считает себя ценителем. Во время финала ЛЧ я лично пошел в инет играть в комп. игру. А сборная мне, как россиянину, естественно близка, её я не пропустил бы, будь я у ТВ. Те, кто наивно считает, что наши зрители (опять же даже из тех, кто считает себя ценителем) любят смотреть такие топовые матчи, пусть и с чужими командами, заблуждаются. И сильно заблуждаются. Поэтому даже те цифры для ЛЧ, что выше, и то с запасом.
17:06 7 июня
футбол>2018
Да , сборная так популярна, что за день до игры с Венгрией, никто из российских федканалов не собирался его транслировать!
16:45 7 июня
Carlos_Valderrama
Сравнение некорректное. А если бы финал лч показали на первом, сколько бы он набрал процентов?
16:12 7 июня
баламошка
Какое дурновкусие.
16:08 7 июня