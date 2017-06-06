Смолов - лучший против венгров

Лидером сборной России в товарищеском матче против Венгрии (3:0) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Федора Смолова. За нападающего "Краснодара", ставшего автором победного гола, отдали свои голоса 7442 человека из 19 794 (37,6 %).

Вторым, по оценкам болельщиков, стал хавбек "Спартака" Роман Зобнин (12,6 %), покинувший поле на носилках из-за серьезной травмы колена. Далее расположился полузащитник красно-белых Денис Глушаков (10,0 %). За голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева проголосовали 9,6 % читателей, за его одноклубника Александра Головина – 8,6 %, а за спартаковца Георгия Джикию - 7,6 %.

После трех матчей, сыгранных в 2017 году, в общем зачете лидирует Акинфеев – у него 12 баллов. У Самедова и Головина - по 7. У Бухарова, Глушакова, Зобнина и Смолова – по 6. За ними идут Жирков, Миранчук (по 4), Кутепов (3), Джикия и Ерохин (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)